صدور أمر وزاري بتعيين 282 من حملة شهادة الماجستير

2023/03/08 | 19:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشمولين بالتعيين المنشورة أسماؤهم في الموقع الرسمي.

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