صور: حلوى وعصائر وأناشيد.. الاحتفال بمولد الإمام المهدي متواصل في الناصرية

2023/03/08 | 19:24 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناصرية (ذي قار) 964 استمرت في شوارع مدينة الناصرية، عصر الأربعاء، الاحتفالات بمناسبة يوم النصف من شعبان وذكرى ولادة الإمام المهدي.مراسل شبكة 964: الأهالي احتفلوا باللافتات والأناشيد الإسلامية عبر مكبرات الصوت.وزعت قطع الحلوى والعصائر في شارع النيل ومنطقة الشرقية ومناطق أخرى.

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