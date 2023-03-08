2023/03/08 | 19:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، إصدار مذكرات قبض على متهمين بزعزعة الأمن في محافظة ديالى.

وقال المجلس في بيان، إن “محكمة تحقيق الكرخ أصدرت مذكرات قبض بحق عدد من المجرمين المتورطين بزعزعة الأمن في ديالى”.

وأضاف أن المذكرات صدرت “تزامنا مع اجراءات الحكومة لبسط الأمن في محافظة ديالى”.

التالي

منذ 41 دقيقة

خبير امني: ديالى تعاني من نزاعات عشائرية تتحمل مسؤوليتها القيادات الأمنية

منذ ساعتين

تدمير أوكار للإرهابيين والعثور على 3 جثث في صلاح الدين

منذ 4 ساعات

الحكومة: زيارة وزير الدفاع الأمريكي لبغداد كانت معلنة وبموافقتنا

منذ 4 ساعات

السوداني يمهل القادة الأمنيين في ديالى أسبوعين لبسط القانون بالمحافظة

منذ 4 ساعات

النزاهة ونقابة الصحفيين تؤكدان أهمية التعاون في رصد الفساد ومكافحته

منذ 5 ساعات

مستشار الأمن القومي يتلقى دعوة لزيارة التشيك

منذ 5 ساعات

القضاء العراقي يحكم بإعدام أفراد شبكة دولية للمخدرات

منذ 6 ساعات

الاستخبارات العسكرية تطيح بأربعة إرهابيين خطرين في بغداد والأنبار وكركوك وصلاح الدين

منذ 8 ساعات

النزاهـة: 43 أمر قبـض واستقـدام بحـق كبار المسـؤولين خلال شهر شباط الماضي

منذ 22 ساعة

أبو رغيف: ديالى وصلت الى مرحلة الانهيار الجزئي أمنياً

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس القضاء يصدر أوامر بالقبض على متهمين بزعزعة الأمن في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس القضاء يصدر أوامر بالقبض على متهمين بزعزعة الأمن في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).