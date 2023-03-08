"باركليز" يخفض توقعاته لأسعار خام برنت إلى 92 دولاراً في 2023

2023/03/08 | 19:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

خفض بنك باركليز توقعاته لأسعار النفط في 2023، الأربعاء، ويرجع ذلك جزئياً إلى مرونة الإنتاج الروسي أكثر من المتوقع، وقال إن السوق ربما تنزلق إلى عجز في النصف الثاني من العام بسبب تنامي الطلب في الصين.

وخفض البنك متوسط توقعاته لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط بواقع ستة دولارات لبرميل خام برنت ليصل سعره إلى 92 دولاراً وسبعة دولارات لبرميل غرب تكساس الوسيط ليبلغ سعره 87 دولاراً.

وتوقع البنك أيضاً، أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 97 دولاراً للبرميل في العام المقبل، بينما سيكون سعر خام غرب تكساس الوسيط 92 دولاراً للبرميل.

وقال محللون، إن السوق ربما تشهد عجزاً بما يصل إلى 500 ألف برميل يومياً في النصف الثاني من العام، مع تعافي الصين من قيود الجائحة وتباطؤ نمو الإمدادات من خارج مجموعة "أوبك+".

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