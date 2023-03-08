مصرف عراقي: احتساب سعر الصرف 1320 ديناراً لعمليات تحويل العملة

2023/03/08 | 19:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد المصرف العراقي للتجارة، الأربعاء، احتساب سعر الصرف 1320 دينارا لعمليات تحويل العملة.

وقال الخبير الإعلامي في المصرف عقيل الشويلي في بيان، إنه "تقرر احتساب سعر الصرف بــ(1320) دينارا للدولار الواحد لعمليات تحويل العملة في حال استخدام البطاقات الإلكترونية أثناء السفر أو عبر الإنترنت (online) وبحسب تعليمات البنك المركزي العراقي".

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