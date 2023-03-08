2023/03/08 | 19:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 مارس، 2023 بغداد/المسلة: السوداني من ديالى: مستمرون بخطتنا الحكومية من دون تردد السوداني: على...

ظهرت المقالة السوداني: هناك من يتربص بالحكومة ويعرقل توجهها نحو الاستقرار أولاً على المسلة.

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