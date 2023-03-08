أمين عام حلف الناتو: باخموت قد تسقط في يد القوات الروسية خلال الأيام المقبلة

2023/03/08 | 19:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، إنه لا يمكنه استبعاد أن القوات الروسية ستستولي قريباً على مدينة باخموت في شرقي أوكرانيا.

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