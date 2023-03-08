مجلس الوزراء يخول سلطة الطيران توقيع اتفاقية النقل بين العراق وفنلندا

2023/03/08 | 20:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بموافقة مجلس الوزراء: تخويل رئيس سلطة الطيران المدني صلاحية التفاوض والتوقيع لمشروع اتفاقية النقل الجوي بينت سلطة الطيران المدني العراقي ، اليوم الأربعاء ، موافقة مجلس الوزراء في الجلسة الاعتيادية العاشرة والتي تضمنت تخويل رئيس سلطة الطيران المدني العراقي السيد عماد عبد الرزاق الأسدي ، صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة […]

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