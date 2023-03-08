العراق بصدد التعاقد مع شركات عالمية كبرى لإنتاج الغاز

2023/03/08 | 20:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، الأربعاء، أن موازنة العام الحالي ستشهد إبرام عقود مع كبريات الشركات العالمية للعمل على إنتاج الغاز.

وقال عضو اللجنة علاء الحيدري، إن "توجه وزارة النفط للمرحلة المقبلة يتمثل باستثمار الثروة الغازية في مجال إنتاج الطاقة وخاصة الكهربائية"، بحسب الصحيفة الرسمية.

وأضاف، أن "عمليات حرق الغاز المصاحب يجب أن تنتهي بأسرع وقت ممكن، لا سيما أن أغلب الشركات العالمية مستعدة لدخول العراق واستثمار الحقول الغازية، فضلاً عن توجه وزارة الكهرباء بالإفادة من الغاز المنتج لتشغيل المحطات التي تم التعاقد عليها مع شركة (سيمنس) وبقية الشركات الأخرى".

ولفت الحيدري، إلى أن |شركة تعبئة الغاز تعمل على تشجيع أغلب المواطنين على استبدال منظومة البنزين المستخدمة في السيارات بالغاز لكونه أقل كلفة وتلوثا، وتعمل بإجراءات سلسة لمنح الموافقات المطلوبة بهذا الجانب".

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