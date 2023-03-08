قيادي في الاطار: خطة السوداني تتضمن ثلاث محاور لانهاء خروقات ديالى

2023/03/08 | 20:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، الاربعاء، بان 3 محاور لخطة السوداني لانهاء خروقات ديالى الامنية.

وقال العتبي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “اجتماع القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني مع قيادات ديالى الامنية كان مهم للغاية لانه كان شفاف وصريح وتناول 5 مواضيع غاية في الحساسية ابرزها الخروقات الدامية الاخيرة”.

واضاف، ان “السوداني طرح خطة موسعة لانهاء خروقات ديالى الامنية ستنطلق منذ يوم غدا ابرزها توحيد الجهد الاستخباري على مستوى المحافظة وتطبيق فوري لمذكرات القبض وانهاء ملف العصابات والخلايا النائمة”.

واشار الى ان “ديالى مقبلة على تغيرات جوهرية في المناصب الامنية بعد زيارة السوداني خاصة مع اعطاء الضوء الاخضر باجراء تقييم شامل للقيادات العليا والمتوسطة واعفاء ممن لم يقدم شي في قاطع العمليات الامنية”.

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد ضياع السوداني وصل ظهر اليوم الى بعقوبة وعقد لقاءات مع القيادات الامنية والحكومية.

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