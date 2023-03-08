لمنافسة يوتيوب.. تيك توك تضيف ميزة جديدة

2023/03/08 | 20:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن تطبيق تيك توك لمشاركة المقاطع المصورة القصيرة، أنه سيسمح لبعض صناع المحتوى بإنتاج مقاطع أطول بمقابل مادي، فاتحا بذلك بابا جديدا لمستخدميه لكسب المال.

وستتيح خدمته الجديدة “سيريز” لصناع المحتوى المؤهلين نشر مجموعات تصل إلى 80 مقطعا مصورا طويلا، تصل مدة كل منها إلى 20 دقيقة، حيث إن أطول مدة يسمح بها تيك توك للمقاطع المصورة حاليا هي عشر دقائق.

وبعد أن أحدث ثورة في مجال التواصل الاجتماعي الذي يهيمن عليه إلى حد بعيد فيسبوك وإنستجرام المملوكان لـ”ميتا بلاتفورمز “بمقاطعه المصورة القصيرة ومحرك توصياته المتطور، يدخل تيك توك حاليا غمار المنافسة مع عملاق آخر..



يوتيوب التابع لجوجل.

قال تيك توك، المملوك لبايت دانس، إن مستخدميه يأتون على نحو متزايد إلى منصته لإنتاج محتوى مثل عرض جداول البيانات والتمارين البدينة ووصفات الطعام، وهي مساحة لا يزال يوتيوب الوجهة المهيمنة فيها.

ولم يتضح بعد ما إذا كان تيك توك سيأخذ مقابل من صناع المحتوى على ذلك.

ويقدم التطبيق بالفعل لمستخدميه نصائح وهدايا، فضلا عن إدارته صندوقا لتحفيزهم على زيادة متابعيهم.

بلغ عدد مستخدمي تيك توك مليار مستخدم نشط شهريا في سبتمبر أيلول 2021، ولم يبلغ عن قاعدة مستخدميه منذ ذلك الحين.



بالمقارنة، كان لدى فيسبوك قرابة ثلاثة مليارات مستخدم نشط شهريا في ديسمبر كانون الثاني 2022.

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