القبض على مدير صحة بابل الأسبق في الأمارات بالتزامن مع صدور خامس قرار بإدانته

2023/03/08 | 20:48 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الأربعاء، صدور قرار بإدانة المدير العام الأسبق لدائرة صحة بابل، لارتكابه عمداً ما يخالف واجباته الوظيفية، مبينة أن المدان تم إلقاء القبض عليه في دولة الإمارات العربية المتحدة، والهيئة بصدد استرداده.وذكر بيان للهيئة تلقت شبكة 964 نسخة منه: الدائرة، وفي معرض حديثها عن القضية، أفادت […]

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