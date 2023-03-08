2023/03/08 | 20:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 مارس، 2023 بغداد/المسلة: ارعت الحكومة البريطانية الأربعاء للدفاع عن خطتها لفرض قيود صارمة على...

ظهرت المقالة الحكومة البريطانية تفرض قيود صارمة على حق اللجوء..



والأمم المتحدة تندد أولاً على المسلة.

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