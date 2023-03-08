2023/03/08 | 20:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 مارس، 2023 بغداد/المسلة: دعت صحيفة فينانشيل تايمز الى تأمل حرب العراق بعد عشرين عامًا، وكيف...

ظهرت المقالة فينانشيل تايمز: حرب العراق أهانت أمريكا التي لم تتعظ من درسها أولاً على المسلة.

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