2023/03/08 | 21:20 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسلحان يعترضان سبيل إعلامي في الموصل ثم يلوذان بالفرار – وكالة اخبار المستقبل Skip to content أبلغ الإعلامي علي السبعاوي المرصد العراقي للحريات الصحفية إن مسلحين كانن يستقلان سيارة صالون إعتراضا سبيله عندما كان في زيارة لمنزل شقيقه في وسط الموصل ظهر الأربعاء، ثم لاذا بالفرار […]

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