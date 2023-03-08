سيدو : الدائرة الواحد ستجعل من حقوق الأقليات أسيرة بيد الأحزاب

2023/03/08 | 21:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر رئيس الكتلة الايزيدية النيابية نايف خلف سيدو، الأربعاء، من تداعيات تحويل العراق لدائرة انتخابات موحدة، مبينا ان حقوق الأقليات ستكون أسيرة بيد الأحزاب.

وقال سيدو في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان ” جعل العراق دائرة انتخابية واحدة فيما يتعلق بمقعد الكوتا الايزيدية يحول هذا المقعد لرهينة بيد الاحزاب السياسية المتنفذة وسيفقد المقعد الشرعية الحقيقية في تمثيل ابناء القومية الايزيدية “.

وأضاف أن ” ابناء القومية الايزيدية تعرضوا لابشع الجرائم الارهابية وكان اخرها الابادة الجماعية التي راح ضحيتها الألف من الايزيديين ولايزال اهلنا مشردين في مخيمات النزوح”.

واوضح اننا ” نرفض هيمنة الاحزاب السياسية على القرار الايزيدي وعلى المجتمع الدولي والامم المتحدة في العراق اخذ دورها الحقيقي في حماية الايزيديين وضمان تمثيلهم الحقيقي داخل البرلمان العراقي وخلاف ذلك سنعمل على تدويل القضية الايزيدية لاننا مواطنين عراقيين من الدرجة الثانية ولا تزال الاحزاب السياسية المتنفذة تمارس هيمنتها على الصوت الايزيدي الوطني “.

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