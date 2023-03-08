حظر شامل على صيد الاسماك لمدة 50 يوما بديالى لهذا السبب

2023/03/08 | 21:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت دائرة بيئة ديالى، الاربعاء، عن فرض حظر شامل لصيد الاسماك لمدة 50 يوما.

وقال مدير بيئة ديالى صباح الشمري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” دائرته اصدرت تعميما لكل مناطق ديالى دون استثناء بحظر صيد الاسماك في البحيرات والانهر لمدة 50 يوما حرصا على موسم التكاثر واسعاف الثروة السمكية قدر الامكان”.

واضاف،ان” موسم التكاثر مهم من اجل الحفاظ على الثروة السمكية رغم انحسار مياه البحيرات والانهر والجداول مؤكدا بان ستفرض عقوبات بحق المخالفين تصل الى المسائلة القانونية”.

واقر بان” انحسار المياه في السنوات الاخيرة اثر بشكل كبير على حجم الثروة السمكية في ديالى لكن الالتزام بمنع الصيد وحظره يسهم في الحفاظ عليها قدره الامكان”.

وتعاني ديالى من جفاف كبير في السنوات الاخيرة ادى الى تقلص خزينها في 5 سدود ابرزها حمرين”.

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