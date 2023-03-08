2023/03/08 | 21:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت صفحات وحسابات عراقيّة على مواقع التواصل الاجتماعي، في الأيام الأولى من شهر مارس الجاري منشورات، تدّعي وفاة الممثل العراقي قاسم الملاّك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجم العراقي قاسم ملاك.. عودة المنشورات المؤسفة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجم العراقي قاسم ملاك.. عودة المنشورات المؤسفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).