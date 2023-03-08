2023/03/08 | 21:26 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هطول أمطار غزيرة في بغداد وعدة مدن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/08 | 21:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هطول أمطار غزيرة في بغداد وعدة مدن) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هطول أمطار غزيرة في بغداد وعدة مدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).