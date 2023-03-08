2023/03/08 | 21:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مآسي بيع الدولار ببغداد لا تنتهي والمنافذ تتحوّل إلى تجمعات مضاربون ينافسون المرضى والمسافرين على شراء العملة بفيزا مؤقّتة بغداد – قصي منذر تجمع العشرات من المواطنين ،الراغبين بتوديع اموالهم ،امام المصارف الحكومية للحصول على الدولار من اجل تغطية نفقات الدارسة والعلاج خارج البلاد ،الا انهم فوجئوا باعداد غير مسبوقة ،بعدما تحولت هذه المنافذ الى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مضاربون ينافسون المرضى والمسافرين على شراء العملة بفيزا مؤقّتة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مضاربون ينافسون المرضى والمسافرين على شراء العملة بفيزا مؤقّتة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).