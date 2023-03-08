2023/03/08 | 21:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نساء يطالبن في يومهن العالمي بتمكينهن وإنهاء التعنيف ضدهن الرئاسات تتعهد المضي بإجراءات تضمن حقوق المرأة بغداد – ندى شوكت احتفت جريدة (الزمان) امس باليوم العالمي للمرأة، مشيدة بدورها في تطور وانجاز الاعمال الصحفية والفنية الموكلة لها.وقدمت بالمناسبة هدايا وباقات ورد للزميلات وخصتهن بالاشادة والتقدير، في وقت احتفت النساء العراقيات بعيدهن،وسط مطالبات بتمكينهن من […]

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