2023/03/08 | 21:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشكيل لجنة دائمة للزيارات المليونية عقب نجاح الشعبانية في كربلاء ديالى: السوداني يوعز بإرسال تعزيزات عسكرية لإسناد جهود فرض القانون ديالى – سلام الشمري كربلاء – محمد فاضل ظاهر اوعز رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بارسال تعزيزات عسكرية الى محافظة ديالى لبسط الامن فيها،فيما امهل القادة الأمنيين أسبوعين لانفاذ القانون بعد خروقات امنية اسفرت عن […]

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