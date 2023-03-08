راصد جوي يطلق تحذيرًا لأهالي مدن عراقية من طقس الليلة

2023/03/08 | 21:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أطلق الراصد الجوي حسين الأسدي، اليوم الأربعاء، تحذيرًا لأهالي عدد من المدن العراقية من طقس الليلة.وكتب الأسدي في إيضاح طالعتها إيرث نيوز، أن “تطورًا رهيبًا للسحب الرعدية في كامل جنوب الأنبار وتتأثر بها حاليًا كربلاء تليها شمال بابل والعاصمة بغداد بعد ساعة من الآن”.وأضاف، “يرجى الحذر والأنتباه من الرياح الهابطة […]

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