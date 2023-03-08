شاهد حفل حناء ابنة ملك الأردن وما قالته الملكة رانيا عن

2023/03/08 | 21:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت الملكة رانيا، قرينة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، حفلة حناء لابنتهما الأميرة إيمان بمناسبة قرب زفافها إلى الشاب جميل ألكساندر ترميوتس.

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