2023/03/08 | 22:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، استمرار موجة الأمطار الحالية في البلاد حتى ظهر يوم غد الخميس.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/إن “مدناً عدة في البلاد شهدت موجة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانواء : موجة الأمطار ستستمر حتى ظهر يوم غد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانواء : موجة الأمطار ستستمر حتى ظهر يوم غد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانواء : موجة الأمطار ستستمر حتى ظهر يوم غد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).