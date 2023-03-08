2023/03/08 | 22:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، القبض على أحد المجرمين الذي نفذ عملية قتل بحق احد المنتسين في سيطرة بوب الشام بمدينة الموصل.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على قاتل احد منتسبي الحشد الشعبي في الموصل المركز الخبري الوطني.

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