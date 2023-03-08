معرض أربيل الدولي للكتاب.. عودة قوية للمدى وبداية استثنائية لشبكة 964

2023/03/08 | 22:12 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل – 964 قال رئيس مجلس إدارة شبكة 964، هيوا محمود عثمان إن “افتتاح معرض أربيل الدولي للكتاب يمثل عودة قوية لفعاليات مؤسسة المدى للثقافة والفنون المنظمة للمعرض ويشهد انطلاقة استثنائية لمنصات الشبكة”.جاء ذلك تعليقاً على اتفاق الشراكة الإعلامية بين المؤسستين، وخلال افتتاح جناح 964 على أرض المعرض.من جهته ذكر إيهاب القيسي مدير […]

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