اتحاد الصناعات: البضاعة العراقية لا تتأثر بتقلبات السوق

2023/03/08 | 22:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد اتحاد الصناعات العراقي، الأربعاء، عزم الحكومة على حل جميع مشاكل القطاع الخاص.

وأشار رئيس الاتحاد عادل عكاب، إلى "جدية الحكومة في حل جميع مشاكل القطاع الخاص، كونه سيوفر فرص عمل كبيرة وسيخلق منافسة بين الطاقات الشابة في المستقبل".

وبين عكاب في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، أن "الطاقة الشبابية في العراق تشكل نسبة 68 بالمئة من الشعب وهي قوة عاملة غير متوفرة في كل دول العالم، لذلك فاليوم إجراءات الحكومة بشأنهم توصف بالشجاعة والجريئة".

وأضاف، أن "الصناعيين يدعمون إجراءات رئيس الوزراء للإصلاح وهنالك همة عالية لتسجيل كل الأموال في الضمان الاجتماعي، فضلا عن تحويل المبيعات بالدينار العراقي واستخدام الأتمتة في التحويلات المالية لضمان شفافية السوق".

وأردف، أن "البضاعة العراقية، لا تتأثر بتقلبات السوق، كون البضاعة تدخل بسعر مدعوم 132 وتوزع بهذا السعر، إلا أن السوق الموازي معروف الغرض منه والطرق التي يستحصل منها العاملون على الأموال بعيداً عن الصناعة ومن المتوقع قبل نهاية شهر حزيران المقبل أن يكون هناك ميزان ثابت وواضح".

وتابع، أن "اتحاد الصناعات تبنى بالتعاون مع الدولة مسألة الرقابة والمحاسبة للغش الصناعي أو أي مسألة تخل بالمنتج أو المستهلك العراقي".

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