كم تحتاج الموازنة لتمريرها بمجلس النواب.. برلماني يجيب

2023/03/08 | 22:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون، اسعد البزوني، الأربعاء، أسباب تأخر ارسال الموازنة العامة الى البرلمان لغاية الان، فيما اكد ان استحداث اكثر من 750 الف درجة وظيفية احد معرقلات ارسال قانون الموازنة العامة الى مجلس النواب.

وقال البزوني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “استحداث اكثر من 750 الف درجة وظيفية شكل عبء على الموازنة العامة وعمل على تأخير ارسالها الى مجلس النواب لغاية الان” مشيرا الى ان “مشيرا الى ان “البرلمان يحتاج الى ما لا يقل عن أسبوعين للتصويت عليها بعد التعديلات التي ستضيفها اللجان النيابية على بعض الفقرات”.

وتابع، ان “الموازنات السابقة لم تشهد تعيين مثل هكذا اعداد من الموظفين دفعة واحدة”، لافتا الى “احتمالية تسجيل الاعتراضات عليها من بعض القوى السياسية بعد القراءة الأولى والثانية لها”.

واستطرد: ان “الحكومة تتأنى في ارسال الموازنة الى البرلمان من اجل ضمان عدم تأخر تعديلها بصورة كبيرة وتقديمها الى مجلس النواب”.

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