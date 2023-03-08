قيادي كردي: تحديد نسبة الإقليم في الموازنة مرهونة بشروط

2023/03/08 | 22:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رهن القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، اليوم الأربعاء، ان حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية مرهونة بعدة شروط والمحادثات الجارية بين الأطراف.

وقال السورجي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن” هناك شبه اتفاق نهائي على منح الإقليم نسبة 14% في موازنة 2023، مقابل التزام كردستان بتسليم البيانات الرسمية الخاصة ببيع النفط، او تسليمه الى شركة تسويق النفط سومو في بغداد”.

وأضاف، ان ” تسليم حكومة الإقليم للعائدات والبيانات الرسمية الخاصة ببيع النفط الى بغداد، يقابله التزام من قبل حكومة المركز بشأن دفع ديون شركات الاستخراج المترتبة على كردستان”.

وتابع السورجي، ان “هناك توافق على نسبة 14% كحصة لإقليم كردستان في موازنة 2023″، مشيرا الى ان ” الامر متروك الى مجلس النواب صاحب الكلمة الأخيرة في الفصل”.

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