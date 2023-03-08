ما علاقة زيارة أوستن للعراق بالمواجهة بين اسرائيل وإيران؟

2023/03/08 | 22:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 مارس، 2023 بغداد/المسلة: استنكرت فصائل في العراق زيارة وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى...

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