حقوق المثليين في مجتمع الهوكي..

2023/03/08 | 22:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضاف فريق الهوكي الأميركي، مينيسوتا وايلد، فعاليات "ليلة الفخر" التي تدعم حقوق المثليين للمرة الثانية في تاريخه، لكن اللاعبين لم يرتدوا القمصان التي تحمل شعار المثليين والتي يتم ارتداؤها عادة خلال فترةا الإحماء، حسبما أوردت تقارير محلية

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