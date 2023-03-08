2023/03/08 | 23:00 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية – 964 عبر معرض للرسم والفنون، والحرف اليدوية.. نظم فريق رانية للفنون التشكيلية، في السليمانية، الأربعاء، حفلاً بمناسبة يوم المرأة العالمي، الموافق الـ 8 من آذار.التفاصيل: مشاركة واسعة، في الحفل الذي نظمه “فريق رانية للفنون التشكيلية”، حيث أقيم معرض للوحات وأعمال يدوية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في مكتبة رانية العامة.ريجنة حميد – مسؤولة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (7 سليمانيات من رانية يعرضن لوحاتهن في يوم المرأة.. “نطمح للاكتفاء الذاتي”) نشر أولاً على موقع (964) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (7 سليمانيات من رانية يعرضن لوحاتهن في يوم المرأة.. “نطمح للاكتفاء الذاتي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (964).