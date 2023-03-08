رئيسي يهاتف السوداني ويحث للتعاون بخمسة مجالات منها المال والمصارف

2023/03/08 | 23:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، هاتفيا مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان […]

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