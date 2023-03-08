محافظ بغداد: تعطيل دوام المدارس من صلاحية مديري التربيات

2023/03/08 | 23:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الأربعاء، أن تعطيل دوام المدارس ليوم غد من صلاحية مديري التربيات.وقال العطا في تصريح تابعه/ المركز الخبري الوطني/: “لا توجد عطلة رسمية غداً […]

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