وزير الكهرباء يوجه ملاكاته بالاستنفار التام لمواجهة سوء الأحوال الجوية

2023/03/08 | 23:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الكهرباء/استنفار تام لمواجهة سوء الأحوال الجوية.بغداد _اعلام وزارة الكهرباء الاربعاء- ٨ اذار ٢٠٢٣ تعلن وزارة الكهرباء استنفار جميع ملاكاتها الهندسية والفنية والحرفية والجهد الألي بشكل تام لمواجهة سوء الاحوال الجوية ومواجهة الامطار.وجه السيد وزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل نحو تواجد كامل وعلى مدار ٢٤ ساعة بمراكز السيطرة والفروع وقطاعات الصيانة وعلى […]

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