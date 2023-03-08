ليونيل ميسي يزور السعودية في مارس.. ووزير السياحة يعلق

2023/03/08 | 23:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير السياحة في المملكة العربية السعودية، أحمد الخطيب، الأربعاء، عن زيارة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للبلاد، في مارس/ آذار.

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