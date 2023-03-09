الأمطار تعطل الدوام الرسمي في ديالى

2023/03/09 | 00:11 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى – 964 أعلن محافظ ديالى مثنى التميمي، تعطيل الدوام الرسمي في عموم المحافظة يوم غد الخميس.وذكر إعلام المحافظة في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه: محافظ ديالى الأستاذ مثنى التميمي يلعن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس 2023/3/9 في عموم محافظة ديالى باستثناء الدوائر الخدمية وذلك بسبب استمرار تساقط الأمطار.

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