الموجز اليومي لضبط اقسام التحري و مكافحة التهريب التابعة لمديريات الهيئة العامة للكمارك ليوم الأربعاء ٨ اذار ٢٠٢٣

2023/03/09 | 00:11 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بأشراف ومتابعة مباشرة من قبل مدير عام الهيئة السيد حسن حمود العكيلي و تأكيده المتواصل على تكثيف الجهود المبذولة و توسيع نطاق العمل لكافة اقسام التحري و مكافحة التهريب في كافة المناطق الكمركية.اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الاربعاء المصادف ٨ اذار ٢٠٢٣ عن ضبط ( ٧٢ ) شاحنة من قبل اقسام التحري و مكافحة التهريب […]

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