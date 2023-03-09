2023/03/09 | 00:18 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 9 مارس، 2023 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية الاربعاء.
النائب عن الحزب الديمقراطي...
ظهرت المقالة ساعة المسلة: العراق ليس لديه حسابات ختامية منذ 10 أعوام ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ساعة المسلة: العراق ليس لديه حسابات ختامية منذ 10 أعوام .. و اوستن عاد الى واشنطن برؤية عراقية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النائب عن الحزب الديمقراطي...
ظهرت المقالة ساعة المسلة: العراق ليس لديه حسابات ختامية منذ 10 أعوام ..
و اوستن عاد الى واشنطن برؤية عراقية أولاً على المسلة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ساعة المسلة: العراق ليس لديه حسابات ختامية منذ 10 أعوام .. و اوستن عاد الى واشنطن برؤية عراقية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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