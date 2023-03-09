الطيران المدني: حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد تسير بانسيابية عالية

2023/03/09 | 00:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت ادارة الطيران المدني، ان حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد تسير بانسيابية عالية.

وقالت الادارة في بيان “تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار بأن حركة الملاحة الجوية في المطار تسير بانسيابية عالية ولا يوجد أي توقف أو تغيير في جدول الرحلات الجوية لهذا اليوم الأربعاء بسبب سوء الأحوال الجوية”.واكدت ان “إدارة المطار بضرورة الإعتماد على الإخبار من مصادرها الرسمية وتوخي الدقة في نقل المعلومات والبيانات”.

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