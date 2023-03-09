دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونخ يطيح بباريس.. وإسي ميلان يعبر لدور الثمانية

2023/03/09 | 01:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز نادي بايرن ميونخ الألماني على منافسه باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدفين دون مقابل، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "أليانز أرينا"، مساء الأربعاء، ضمن منافسات إياب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2022.

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