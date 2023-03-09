2023/03/09 | 01:24 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمانة بغداد تحتفي بموظفيها من النساء وتكرمهن في عيد المرأة بطريقة غير تقليدية.– وكالة اخبار المستقبل Skip to content في الثامن من ٱذار يحتفي العالم بيوم المرأة العالمي ويعلن تقديره وإحترامه للنساء ودورهن ووجودهن وشراكتهن في صناعة الحياة.أمانة بغداد أقدمت على تكريم خاص للنساء العاملات […]

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