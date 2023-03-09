بريطانيا وفرنسا وألمانيا ترفض تبرير إيران لآثار التخصيب المؤهل للسلاح النووي      

2023/03/09 | 01:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيينا‭ – ‬الزمان‮ ‬ أبدت‭ ‬ثلاث‭ ‬دول‭ ‬اوربية‭ ‬معنية‭ ‬بالملف‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬شكوكها‭ ‬ازاء‭ ‬ما‭ ‬حمله‭ ‬غروسي‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬من‭ ‬طهران‭ ‬وقالت‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يرقى‭ ‬الى‭ ‬مستوى‭ ‬القناعة‭ ‬وانه‭ ‬موضع‭ ‬شك‭ ‬وعدم‭ ‬تصديق‭ ‬بشأن‭ ‬كيفية‭ ‬صعود‭ ‬تخصيب‭ ‬اليورانيوم‭ ‬الى‭ ‬درجة‭ ‬مقاربة‭ ‬للتأهيل‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‭ .‬فيما‭ ‬تلتزم‭ ‬واشنطن‭ ‬وتل‭ ‬ابيب‭ […]

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