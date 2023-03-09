2023/03/09 | 01:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ ‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬ديالى‭ ‬المتاخمة‭ ‬للحدود‭ ‬الايرانية‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬والممتدة‭ ‬نحو‭ ‬خاصرة‭ ‬بغداد‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬مساحة‭ ‬ظاهرة‭ ‬على‭ ‬السطح‭ ‬من‭ ‬‮«‬الجريمة‭ ‬الأمنية‮»‬‭ ‬معلومة‭ ‬الابعاد‭ ‬وشخوصها‭ ‬معروفون‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬أصعب‭ ‬الأحوال،‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬اكتشافهم‭ ‬حين‭ ‬يتخفون،‭ ‬وهم‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬والآخر‭ ‬ليسوا‭ ‬كفلول‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬المتناثرين‭ ‬والمختبئين‭ ‬والذين‭ ‬يظهرون‭ ‬في‭ ‬غفلة‭ ‬ليضربوا‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).