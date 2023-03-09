7 قتلى بينهم 3 مرتزقة أفغان في قصف مقر للحرس الثوري بسوريا 

2023/03/09 | 01:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت‭ – ‬الزمان‮ ‬ قُتل‭ ‬سبعة‭ ‬أشخاص‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬نفذتها‭ ‬طائرة‭ ‬مسيّرة‭ ‬طالت‭ ‬معملاً‭ ‬للأسلحة‭ ‬تابعاً‭ ‬لفصائل‭ ‬موالية‭ ‬لإيران‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬وفق‭ ‬حصيلة‭ ‬جديدة‭ ‬للمرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬‮ ‬ وتعمل‭ ‬مليشيات‭ ‬بتمويل‭ ‬عراقي‭ ‬وايراني‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬منذ‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭.‬‮ ‬ وتُعد‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬مع‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬الجنوبي‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ […]

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