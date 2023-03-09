2023/03/09 | 01:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بيروت – الزمان قُتل سبعة أشخاص الأربعاء في ضربة نفذتها طائرة مسيّرة طالت معملاً للأسلحة تابعاً لفصائل موالية لإيران في مدينة دير الزور في شرق سوريا، وفق حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان. وتعمل مليشيات بتمويل عراقي وايراني في سوريا منذ عشر سنوات. وتُعد المنطقة الحدودية مع العراق في ريف دير الزور الجنوبي من أبرز […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (7 قتلى بينهم 3 مرتزقة أفغان في قصف مقر للحرس الثوري بسوريا ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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