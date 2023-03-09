بايرن ميونيخ يتخطى سان جرمان إلى ربع نهائي أبطال أوروبا

2023/03/09 | 02:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد بايرن ميونيخ الألماني فوزه على باريس سان جرمان الفرنسي وهزمه 2-صفر، الأربعاء، على ملعب "اليانز ارينا" ليبلغ الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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