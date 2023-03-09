2023/03/09 | 02:05 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أونتاريو أن الطلاب الراغبين في ممارسة مهنة في المهن الماهرة، يمكنهم التخرج قبل عام وتخطى الصف 12.قالت حكومة أونتاريو، يوم الأربعاء، إنه يمكن لطلاب الصف الحادي عشر قريبا أن يتدربوا بدوام كامل مع الحصول على شهادة الدراسة الثانوية.من جانبه، قال رئيس حكومة أونتاريو، دوج فورد، في بيان صحفي: “توفر هذه التغييرات للطلاب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أونتاريو تسمح للطلاب بتجاوز الصف 12 والدخول في ‘المهن الماهرة بشكل أسرع’ شبكة القيقب الدولية.

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