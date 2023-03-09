جنرال أمريكي: الصدام مع الصين يمكن أن يبدأ باستهدافها لأقمارنا الصناعية

2023/03/09 | 04:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس قيادة الفضاء الأمريكية الجنرال جيمس ديكنسون، الأربعاء، إن قادة عسكريين أمريكيين يعتقدون أن الصدام مع الصين يمكن أن يبدأ في الفضاء مع استهداف بكين للأقمار الصناعية الأمريكية.

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