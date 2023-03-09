هل السعودية تواجه التشدد بالترفيه؟

2023/03/09 | 04:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل نجحت السعودية بالهندسة الاجتماعية الجديدة في جعل مواطنيها أكثر انفتاحاً وتقبلا لنمط الحياة الجديد؟ وما هي العوائد المالية والاقتصادية للفعاليات الترفيهية المقامة في السعودية؟

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